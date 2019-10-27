شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نادى القضاة السابق يخوض الانتخابات ضمن قائمة المستشار عبد المحسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المستشار حازم رسمى عضو مجلس إدارة نادى القضاة والمتحدث باسمه سابقا، الانتخابات الكلية للنادى، وذلك على مقعد القضاة، ضمن قائمة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادى الحالى.

وكان رسمى عضوا بمجلس الإدارة ومتحدثا باسم النادى قبل إجراء انتخابات التجديد الثلثى على مقعده العام الماضى.

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وبلغ عدد من تقدموا للترشح على مقعد رئيس النادى 4 مرشحين، هم كلا من المستشارين محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيس النادى حاليا، ويسرى عبد الكريم نائب رئيس محكمة الاستئناف، والدكتور عبد الفتاح مراد نائب رئيس محكمة الاستئناف، وأحمد فؤاد الشافعى الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وتغلق فى الخامسة مساء اليوم اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة باب الترشح، حيث تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر المقبل، بعدما انتهت المدة القانونية لوجود المجلس الحالى والذى يترأسه المستشار محمد عبد المحسن، والمحددة فى اللائحة الداخلية للنادى، حيث كان مجلس الإدارة قد أعلن رسميا عن مواعيد الانتخابات فى 10 أكتوبر الجارى.

وتكون الانتخابات كلية على مستوى مقاعد مجلس الإدارة كاملة وعددها 17 مقعدا، هى: مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.