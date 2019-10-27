شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصنيف US NEWS العالمى للعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً، مقدماً من الدكتور عمرو عدلى نائب الوزير لشئون الجامعات حول إدراج 14 جامعة مصرية ضمن تصني US NEWSلعام 2020، مقارنة بـ 11 جامعة العام الماضي بزيادة ثلاث جامعات حكومية وهى بنى سويف وبنها والمنيا.

وقال بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، إن التقرير أوضح حصول جامعة القاهرة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى المرتبة (434)، يليها جامعة المنصورة فى المركز (663)، يليها جامعة عين شمس (667)، يليها جامعة الإسكندرية (778)، يليها جامعة أسيوط (885)، يليها جامعة قناة السويس (928)، يليها جامعة بنى سويف (951)، يليها جامعة الزقازيق (1009)، يليها جامعة حلوان (1022)، يليها جامعة طنطا (1050)، يليها جامعة الأزهر (1082)، يليها جامعة بنها (1162)، يليها جامعة المنيا (1259)، يليها جامعة المنوفية (1378).

وأشار التقرير، إلى زيادة تمثيل مصر هذا العام لتصل إلى 0.93% على مستوى تصنيف الجامعات بالمقارنة بنسبة 0.88% العام الماضى، فضلاً عن زيادة نسبة المنشورات من 0.49% لتصل إلى 0.70% فى 4 سنوات (2014-2018)، كما احتلت جامعة القاهرة المركز (267) فى مجال أعمال المؤتمرات فى هذا التصنيف، كما حققت جامعة قناة السويس نسبة 32% فى إجمالى المنشورات فى مجال التعاون الدولى.

جدير بالذكر أن تصنيف US NEWS يقوم على عدة معايير منها: النجاح الأكاديمى للجامعات، سمعة الأبحاث العالمية والإقليمية، حجم التعاون الدولى، ومنح الدكتوراه.