شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام بنى سويف: المتخوفون من مقترح تعيين المعيدين غير جادين فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد العزيز السيد، عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، إن مقترح الأعلى للجامعات بخصوص تعيين المعيدين وأعضاء الهيئة المعاونة، يساعد تطوير البحث العلمى من خلال القضاء على ظاهرة التأخر المبالغ فيه بشأن الحصول على الماجستير والدكتوراه، من قبل الهيئة المعاونة فى اعداد الرسالة العلمية.

وأضاف السيد لـ" الخليج 365" أن المقترح يؤدى إلى نجاز الرسائل العلمية بصورة ادق واسرع، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات سيطرح الفقرة للنقاش العام فى المجتمع الجامعى ومن ثم إرسالها لمجلس النواب لفتح نقاش مجتمعى بشأنها ومن ثم إقرارها.

وذكر عميد كلية إعلام بنى سويف، أن المتخوفين من المعيدين وأعضاء الهيئة المعاونة من مقترح المجلس الأعلى للجامعات غير جادين فى العمل، متابعا لا يوجد مبرر للخوف، خاصة وأن المقترح حافز للهيئة المعاونة، لأن التعاقد لفترة مما يساعد على إنجاز الرسالة، متسائلا هل يعقل أن يظل معيد معين 10 سنوات دون إتمام الماجستير، مؤكدا وجود معيدين بالجماعات منذ 10 سنوات ولم يستكملوا رسائلهم العلمية.

ةلفت السيد، إلى أنه لا يوجد مبرر للتخوف من المقترح طالما هناك قواعد وأطر قانونية توضح التعيين بالنسبة للمعيدين، مؤكدا أن فكرة المقترح تم طرحها منذ فترة طويلة.