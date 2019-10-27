شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تستمع إلى 8 شهود في قضية «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استمعت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، إلى 8 شهود في قضية مقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة». ومن بين الشهود، الذين استمعت لهم المحكمة، الطبيب الشرعى ومفتش مباحث مركزى تلا والمنوفية ورئيس مباحث مركز تلا و5 آخرين من شهود الإثبات.

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