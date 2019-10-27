شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة تستعين بـ«داتا شو» لعرض فيديوهات جريمة قتل «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استعانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، بجهاز عرض «داتا شو» لعرض فيديو يبين لحظة ارتكاب جريمة مقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، وكانت أجهزة الأمن تحفظت على الهارد ديسك الخاص بسوبر ماركت «البنا» الذي تم ارتكاب الجريمة أمامه، والذى يبين وقائع ارتكاب الجريمة.

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