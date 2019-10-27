شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودة أوبرا عايدة بالأقصر.. النائبة سحر طلعت مصطفي: مصر تستعيد قوتها الناعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النائبة سحر طلعت مصطفي، عضو مجلس النواب، إن عودة أوبرا عايدة للأقصر بعد غياب استمر لأكثر من 20 سنة هو مؤشر مهم على استعادة الدولة المصرية لقوتها الناعمة، ودورها المحوري كجسر يربط قارات العالم من خلال الفنون التي تعد جسر للتلاقي الحضاري والمعرفي، ودافع قوي لحركة السياحة وزيادة معدلاتها .

وأضافت النائبة في تصريحات صحفية، أن السياحة الثقافية هي العنصر الفريد الذي يميز المقصد المصري الذي لا يوجد منتج آخر حول العالم منافس له، كما أن ربطها بعروض فنية بقيمة «عايدة»، وعرضها في معبدمثل حتشبسوت يخلق محتوي فني وبصري رفيع المستوي يمكن تداولها بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي مما يخلق رواج واسع للمقصد السياحي المصري.

تابعت أنه أصبح من الواجب أن يكون لدينا أجندة سياحية متنوعة على مدار العام، يتم توزيع الأحداث فيها على المواسم السياحية، ويتم تسويقها لمختلف الأسواق المصدر لحركة السياحة مما يساهم في زيادة حجم الليالي السياحية وعدد السائحين، وبالتالي زيادة معدلات الأنفاق، حتي تتمكن مصر من خلق مزيد من فرص العمل في القطاع السياحي كذلك زيادة الدخل.