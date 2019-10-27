شكرا لقرائتكم خبر عن آخر الشهود الموجودين في قضية «شهيد الشهامة» يمثل أمام المحكمة الآن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دخل الآن إلى جلسة محاكمة المتهمين في قضية مقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، آخر الشهود المنتظرين خارج قاعة المحكمة، للمثول أمام المستشار باهر حسن، رئيس محكمة الطفل بشبين الكوم، لسماع شهادته ومناقشته في أقواله من جانب الدفاع والمدعين، وكانت المحكمة استمعت إلى أقوال عدد من الشهود والطبيب الشرعي والذى طلب الدفاع عن المتهم الأول حضوره لمناقشته.
وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك «مطاوى» وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد .أ. ر» و«إسلام.ع» بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان، حتى التقاه المتهم الثالث «مصطفى. ا» وأشهر «مطواة» في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على إثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بـ«المطواة» بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه اليسرى، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته، مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع «إسلام. أ».
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