شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة خبراء لبحث مشاكل مزارعي قصب السكر بالصعيد وتنفيذ خطط النهوض بالمحصول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ لجنة فنية من وزارة الزراعة، برئاسة الدكتور أيمن حسني عش، مدير معهد المحاصيل السكرية، وعضوية عدد من الخبراء والفنين بمجلس المحاصيل السكرية ومعهد وقاية النباتات وممثلين عن شركات السكر، للتعرض على كيفية مواجهة المشاكل التي تواجه النهوض بالمحصول.

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قال الدكتور أيمن حسني عش، مدير معهد المحاصيل السكرية، إنه من المقرر أن تبدأ، اليوم الأحد، ولمدة أسبوع، لجنة متابعة تضم مجلس المحاصيل السكرية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية وشركة السكر والصناعات التكاملية لمتابعة محصول قصب السكر ميدانيا للوقوف على حالة المحصول وحصر المشاكل وتقديم التوصيات للمزارعين على مستوى مصانع السكر الثمانية.

وأضاف «عش»، أن اللجنة تضم الدكتورة سناء عبدالقادر، الأستاذ بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس المستشار حامد محفوظ، والمهندس أحمد عبدالمجيد، أمين عام مجلس المحاصيل السكرية، والمهندس عصام الصاوي، رئيس قطاعات الإنتاج الزراعي بشركة السكر، ومديري مصانع السكر، ومفتشي الزراعة بالمصانع والمهندسين والمشرفين.

وأوضح مدير معهد المحاصيل السكرية أن الجولة تستهدف توعية مزارعي قصب السكر بالأهمية الاستراتيجية للمحصول وضرورة تطبيق الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج وآليات ترشيد استهلاك مياه الري، وكيفية تطبيق بعض الممارسات التي تحقق ارتفاع نسبة السكر في محصول القصب.