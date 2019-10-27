شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القومية للمياه»: نعمل في المشروعات بسرعة «السلحفاة» بسبب تأخر الاعتمادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء إيهاب أحمد خضر، رئيس الهيئة القومية لمشروعات المياه والصرف الصحي بوزارة الإسكان، إن الهيئة طالبت بتخصيص 13 مليارا و700 مليون جنيه، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في موازنة 2017/ 2018، ولكن ما تم تخصيصه بالفعل هو 8 مليارات و200 مليون جنية فقط.

وأضاف خضر، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الأحد لمناقشة مدى متابعة الهيئة لتوصيات اللجنة خلال موازنة 2017/ 2018: «على الرغم من عدم توفير المبلغ المطلوب بالكامل إلا أنه تم إنجاز 30 مشروعًا لمياه الشرب و20 مشروعًا للصرف الصحي«.

Advertisements

وتابع: «خلال موازنة عام 2018/ 2019 طالبنا بتخصيص اعتمادات مالية لموازنة الهيئة بمبلغ 18 مليارا و900 مليون جنيه ولكن ما تم تخصيصه واعتماده بلغ إجمالي 9 مليارات و700 مليون جنيه، وتم تنفيذ 43 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة قدرها 575 مترا مكعبا يوميا و38 مشروع صرف صحي بطاقة قدرها 958 مترا مكعبا يوميا».

وأوضح خضر أنه في العام المالي الحالي طالبنا بتخصيص 25 مليار جنيه لموازنة الهيئة، ولكن تم اعتماد 9 مليارات و887 مليون جنيه، وما أتاحته للهيئة حتي الآن هو 6 مليارات جنيه فقط".

وأشار إلى قلة المبالغ المتاحة، موضحا: «نعمل في المشروعات بسرعة السلحفاة نظرا لتأخر الاعتمادات المالية».