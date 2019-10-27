وزير التعليم العالى يتفقد عددًا من المعاهد التعليمية بالقاهرة ويوجه بمنع التدخين داخلها

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، الأحد، زيارات مفاجئة لكل من معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، ومعهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى، والمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية؛ بهدف الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمعاهد الحكومية والخاصة التابعة للوزارة.

وخلال الزيارة، شدد الوزير على ضرورة تزويد المعاهد بأحدث الإمكانيات، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، مطالبا بضرورة تجهيز قاعات المحاضرات بأحدث الأجهزة، وتطوير المعامل، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتفقد عبدالغفار المدرجات وقاعات الدراسة؛ للاطمئنان على انتظام سير المحاضرات، واستمع لآراء الطلاب وانطباعاتهم حول العام الدراسي الجديد، ومستوى الخدمة التعليمية التي تقدم لهم داخل تلك المعاهد.

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وشدد الوزير على ضرورة منع التدخين داخل المعاهد، مطالبا القائمين على إدارة المعاهد بتذليل كل العقبات التى قد تعوق سير العملية التعليمية للطلاب.

وخلال تلك الزيارات، حث الوزير الطلاب على أهمية التحصيل العلمي والارتقاء بقدراتهم؛ للتمكن من الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم، مطالبًا بالتواصل مع الوزارة، من خلال قطاع التعليم بالوزارة المشرف على المعاهد العالية، لإبداء مقترحاتهم بشأن الارتقاء بأداء العملية التعليمية.

كما شدد عبدالغفار على استمرارية متابعته وزياراته الميدانية المفاجئة لكل المعاهد والجامعات خلال الأيام المقبلة؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية.

كما اطمأن الوزير على وجود خطة بتلك المعاهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعاهد بها، وذلك خلال تفقده للمسارح والملاعب الرياضية، مؤكدًا دور هذه الأنشطة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.

وزير التعليم العالى يتفقد عدداً من المعاهد التعليمية بالقاهرة

وزير التعليم العالى يتفقد عدداً من المعاهد التعليمية بالقاهرة