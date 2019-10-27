شكرا لقرائتكم خبر عن «محامو البنا» يقدمون للمحكمة مستندات السن الحقيقية للمتهم الأول بقتل «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم محامو أسرة محمود البنا، المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة»، إلى محكمة الطفل بشبين الكوم، برئاسة المستشار باهر حسن، رئيس المحكمة، حافظة من الأوراق تحوى المستندات التي تم طلب التصريح باستخراها من هيئة المحكمة، الجلسة الماضية، وتحوى شهادة ميلاد المتهم الأول التي تظهر عمره الحقيقى، وأنه من مواليد 11- 11- 2001، وأنه لم يكمل 18 سنة، كما قدموا المستندات التي تثبت أنه ليس له أخ توأم كما أشاع البعض.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أنه عندما استاء المجني عليه من تصرفات المتهم قِبل إحدى الفتيات نشر كتابات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» أثارت غضب المتهم الأول فأرسل الأخير إلى المجني عليه عبر برامج المحادثات رسائل تهديد، ثم اتفق مع عدد من أصدقائه على قتله، وأعدوا لذلك «مطاوى» وعبوات تنفث مادة حارقة للعيون.

شهادة ميلاد راجح

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين اختاروا يوم الأربعاء التاسع من أكتوبر 2019 موعداً لارتكاب الجريمة، وتربص المتهمان «محمد. أ. ر» و«إسلام. ع» بالمجني عليه بموضع قرب شارع هندسة الري بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وما إن ابتعد المجنى عليه عن تجمع لأصدقائه حتى تجمعا عليه فأمسكه الأول من تلابيبه مشهراً مطواة في وجهه، ونفث الثاني على وجهه المادة الحارقة، وعلت أصواتهم حتى سمعها أصدقاء المجني عليه فهرعوا إليه وخلصوه من بين أيديهم، ليركض محاولًا الهرب فتبعه المتهمان، حتى التقاه المتهم الثالث «مصطفى. ا» وأشهر «مطواة» في وجهه أعاقت هربه، وتمكن على إثرها من استيقافه ليعاجله المتهم الأول بضربة بـ«المطواة» بوجنته اليمنى أتبعها بطعنة بأعلى فخذه اليسرى، وذلك بعدما منعوا أصدقاءه من نجدته مستخدمين المادة الحارقة ليتركوه ملقى بجراحه، فنقله الأهالي إلى مستشفى تلا المركزى بينما هرب المتهمون على دراجة آلية قادها المتهم الرابع «إسلام. أ».