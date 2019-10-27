شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة راجح.. الطب الشرعى: طعنة غائرة بالفخذ تسببت فى وفاة محمود البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الطبيب الشرعى القائم بأعمال تشريح جثمان المجني عليه محمود البنا "شهيد الشهامة"، بشهادته أمام محكمة جنايات الطفل، بشبين الكوم، المنعقدة لمحاكمة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجني عليه، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

وقال الطبيب الشرعى خلال ثانى جلسات المحاكمة، إن سبب الوفاة طعنة غائره بالفخذ الأيسر بنفس أداة الجريمة المضبوطة مما تسببت فى الوفاة.

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وكانت محكمة جنايات الطفل " الأحداث" بمجمع المحاكم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية برئاسة المستشار باهى حسن رئيس الدائرة ، المستشار محمد غنيم ، المستشار عماد شوكت ، قد بدأت فى سماع الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث ،الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية،وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين ،ووسط حراسات أمنية مشددة .

كما قدمت محامى الى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين .

وشهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من الاستنفار الأمنى وذلك لتأمين ثانى جلسات المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، بمجمع محاكم شبين الكوم والمتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "،حيث تمركزت قوات الأمن والمباحث أمام مجمع المحاكم ،وذلك خوفا مما قام به بعض مثير الشغب بأحداث حالة من الفوضى أثناء حضورهم أولى الجلسات الأحد الماضى.