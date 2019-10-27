شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تنظيم داعش الإرهابى × 10 معلومات بعد مقتل زعيمه ابو بكر البغدادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل زعيم تنظيم داعش الارهابى أبو بكر البغدادى، اليوم، الأحد، فى غارة نفذها الجيش الأمريكى فى سوريا، وتولى البغدادى قيادة التنظيم فى أبريل سنة 2010، ويرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات حول نشأة التنظيم الإرهابى والمراحل التى مر بها وهزائمه فى سوريا والعراق كالتالى:

1 - يمتد تاريخ تنظيم داعش الإرهابى فى العراق إلى عام 2003، حيث تشكلت نواته فى العراق والشام الأولى حيث قام ابو مصعب الزرقاوى بتأسيس ما عرف حينها بتنظيم "الجهاد والتوحيد" فى سبتمبر 2003.

2 - مر التنظيم الإرهابى بمراحل وانعطافات عديدة إلى أن تم الإعلان عن "دولة العراق الإسلامية" فى 15 أكتوبر عام 2006، ثم سقطت عام 2007 وعادت بقوة العامين 2013 و2014.

3 - زعيم التنظيم أبوبكر البغدادى الذى تولى قيادته فى عام 2010، كان معتقلًا فى قاعدة أمريكية بالعراق لمدة 4 سنوات وقال لسجانيه لحظة وداعهم وإطلاق سراحه فى العام 2009 "أراكم فى نيويورك".

4 - وعام 2010 أكد أبو بكر البغدادى على ولائه لزعيم القاعدة أسامة بن لادن وأعلن بيعته له، كما استعاد نشاط القاعدة بقوة واستطاع تنفيذ استراتيجية تنشيط العمليات الإرهابية والتمدد فى سوريا.

5 - منذ تأسيس التنظيم لم يظهر زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادى، سوى مرتين الأولى فى فيديو مسجل عند إعلان تأسيس "خلافته" المزعومة، والثانية فى فيديو آخر بعد نحو شهر من انتهائها.

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6 - آخر ظهور للبغدادى كان فى شريط فيديو نشر فى نهاية أبريل 2018 ورصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار لمن يساعد فى الوصول إليه.

7- اواخر عام 2011 تم تشكيل جبهة النصرة لأهل الشام وهى فرع تنظيم القاعدة فى سوريا بقيادة ابو محمد الجولانى الذى أوفده داعش فى العراق إلى سوريا لهذا الغرض مع عدد من قادته المتمرسين فى العراق.

8- وفى 10 أبريل سنة 2012 تأسست ولاية داعش السورية، بعد يوم واحد من اتباع فرع القاعدة فى العراق على لسان أميره أبو بكر البغدادى لجبهة النصرة بقيادة أبو محمد الجولانى، ولكن الأخير لم يقبل، فحدث انقسام لتضم النصرة غالبية السوريين المقاتلين معها، وينشق عنها 70% من عناصرها مؤسسين داعش بقيادة مباشرة من البغدادى.

9- أعلن التنظيم الإرهابى فى إبريل 2013 إقامة ما أسماه بـ"الدولة الإسلامية فى العراق والشام" وانضم إليها أغلب المقاتلين الأجانب فى النصرة، وهو ما شكل افتراقا علنيا بين القاعدة والتنظيم، حيث طارد التنظيم جميع الكتائب والفصائل المعارضة الأخرى وعلى رأسها النصرة واحكم سيطرته على كل المناطق الممتدة من الحدود السورية العراقية حتى أطراف مدينة حلب شمالى البلاد.

10- وقبل إعلان وجوده اجتاح واحتل ثانى أكبر مدن العراق، الموصل فى 9 يونيو 2014، ووصل التنظيم فى زحفه إلى مسافة غير بعيدة عن العاصمة العراقية بغداد قبل أن توقفه الغارات الجوية الأمريكية.