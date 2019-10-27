شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: جهاز المخابرات العراقي دل القوات الأمريكية على مخبأ ابو بكر البغدادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة العراقية، أن جهاز المخابرات الوطني العراقي دل القوات الأمريكية على مخبأ زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادي. وبحسب "العربية"، ذكرت الحكومة العراقية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت الشكر لرئاسة الوزراء العراقية على دورها فى الوصول إلى البغدادي.

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