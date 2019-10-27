شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: اشتباكات بين الجيش السورى والقوات التركية قرب رأس العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأحد، أن اشتباكات وقعت بين الجيش السورى والقوات التركية فى المنطقة الريفية المحيطة بمدينة رأس العين الحدودية فى شمال سوريا على الحدود التركية.

وأضافت الوكالة "أحكمت وحدات من الجيش العربى السورى سيطرتها على أربع قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي شمال غرب الحسكة وهى أم حرملة، باب الخير، أم عشبة، الأسدية وقلصت المسافة باتجاه الحدود التركية إلى ثلاثة كيلومترات".