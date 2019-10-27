شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. مسئول بالبنتاجون يؤكد مقتل أبو بكر البغدادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الإلكتروني لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تأكيد مسئول بالبنتاجون مقتل أبو بكر البغدادى

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار :

"العربية": أبو بكر البغدادي قتل فى غارة أمربكية على مخبأه فى بلدة باريشا

أفادت فضائية العربية في خبر عاجل لها، نقلا عن نيوزويك، أن أبو بكر البغدادي قتل فى غارة أمريكية على مخبأه فى بلدة باريشا فى سوريا.

الكهرباء: مصر تقدمت 17 مركزا جديدا فى حصول المواطن على الطاقة الكهربائية

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البنك الدولى أعلن فى تقريره السنوى أن مصر تقدمت 17 مركزا فى حصول المواطن على الطاقة الكهربائية فى الترتيب العالمى، موكداً أن مصر كانت فى المركز الـ96 العام الماضى.

انتهاكات أردوغان..تركيا تعتقل كاتبة من مطار إسطنبول لرفضها العدوان على سوريا

استمرارا لسلسلة الاعتقالات التى يشنها النظام التركي ضد سياسيين ونشطاء وصحفيين، بسبب معارضتهم للعدوان التركى شمال سوريا، وانتقادهم للأوضاع المتدهورة للبلاد، بينما تتهمهم السلطات بالترويج والدعاية لتنظيم إرهابى، ألقت السلطات التركية القبض على نورجان كايا، كاتبة ومحامية جريدة آرت جرجك، فى مطار إسطنبول، حيث أعلنت كايا عن اعتقالها عبر حسابها فى تويتر.

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مسئول تركى: البغدادى وصل إلى مكان الغارة الأمريكية قبل 48 ساعة من تنفيذها

قال مسئول تركي كبير إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، وصل إلى مكان فى سوريا أفادت تقارير بأنه قُتل فيه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد قبل حوالى 48 ساعة من العملية.

صور.. ضبط 60 "ديلر" أثناء بيع المخدرات فى محيط الجامعات

وجه قطاع مكافحة المخدراتوالجريمة المنظمة حملات أمنية لضبط قضايا المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات والمعاهد، أسفرت عن ضبط 50 قضية "اتجار وحيازة مواد مخدرة".

صور.. ضبط 46 قطعة أثرية عثر عليها مواطن أسفل منزله بأسيوط

تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على مزارع لاشتراكه مع ثلاثة أشخاص بالحفر و

التنقيب عن الآثاروبحوزته 46 قطعة أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على استهداف وضبط العناصر الإجرامية متجرى وحائزى القطع الأثرية والعابثين بالأراضى الأثرية بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار.

محاكمة راجح.. صورة شهادة ميلاد المتهم الرئيسى فى قضية "شهيد الشهامة"

ينشر الخليج 365 صورة شهادة ميلاد محمد راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة، والتى قدمها محاميه اليوم عقب الشكوك فى تاريخ ميلاده.