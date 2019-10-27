شكرا لقرائتكم خبر عن السفير حسام زكى لـ"اليوم لسابع": التوافق على عودة سوريا للجامعة العربية مازال بعيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع حول ما آلت إليه النقاشات بشأن عودة نشاط سوريا إلى جامعة الدول العربية : "مازال هناك عدم توافق حول قرار عودتها".

وأوضح زكى أن قرار عودة نشاط سوريا إلى جامعة الدول العربية بعيدا عن توافق جميع الدول العربية عليه وتأييده، ومسألة عودة النظام في سوريا لشغل المقعد لن يتحقق إلا بتحقق الإجماع عليه من قبل أعضاء الجامعة العربية.

وأشار السفير حسام زكى ـ فى تصريحاته ـ أن مسألة التوافق مرتبطة برؤية كل دولة لموقف النظام السورى فيما يتعلق بالتسوية السياسية والعلاقة مع إيران، وغيرها من الأمور.

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وعن الهجوم التركى على الشمال السورى ، قال إن الجامعة العربية أكدت على موقفها الرافض لهذا الاعتداء وكان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب معبرا عن المواقف السيادية للدول الأعضاء، مؤكدا أن صوت الجامعة العربية سيظل عاليا بالرفض لأى انتهاكات بحق الشعوب العربية الآمنة.

وحول إمكانية التوصل لخطاب إعلامى عربى موحد لمواجهة تحديات العصر الراهن فى ظل انتشار السوشيال ميديا وتداول بعض الأخبار غير الدقيقة عبرها قال، فى تصريحاته، إن هذا أمر نأمله جميعا وهو ما يعمل عليه مجلس وزراء الإعلام العرب بكل جهد ونتمنى الوصول لخطة إعلامية مشتركة قابلة للتطبيق.

واعتبر أن وجود وزارة للإعلام أمر مهم ليس فى مصر فقط بل بكل الدول العربية فالمجتمع بحاجة لمهام وأدوار تلك الوزارة.