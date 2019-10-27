شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام اللبنانى يمنع إخراج الدولارات فى حقائب عبر المطار والمعابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر النائب العام فى لبنان القاضى غسان عويدات، قرارا بمنع عمليات إخراج الدولارات النقدية دفعة واحدة فى حقائب الصيارفة والتجار، عبر مطار رفيق الحريرى الدولى (مطار بيروت) وكافة المعابر الحدودية، والتى تتم بتصريح عادى معتمد لدى الجمارك اللبنانية.

وتقرر أن يتم إخضاع عمليات نقل الأموال إلى أنظمة معينة يقوم بتحديدها مصرف لبنان (البنك المركزى)، وأن تتولى الجمارك تنفيذ تعليمات المصرف المركزى فى هذا الشأن.



وأغلقت البنوك فى لبنان على مدى 8 أيام عمل متصلة، وذلك منذ بدء الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات الحاشدة التي عمت البلاد منذ 17 أكتوبر الجارى اعتراضا على التدهور الشديد فى الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وسوء خدمات الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والنفايات.



ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم البنك المركزي رياض سلامة، والذى أعلن قبل أسابيع قليلة أن الاحتياطي النقدي يبلغ 38.5 مليار دولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى من الذهب.