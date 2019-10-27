شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر سورية: عثرنا على 10 جثث عقب استهداف البغدادى فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر طبية في سوريا اليوم الأحد، عن العثور على 10 جثث بينهم 3 نساء عقب استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابى أبو بكر البغدادي في محافظة إدلب الواقعة شمال البلاد.

وأفادت المصادر الطبية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأنها عثرت على هذه الجثث عقب القيام بمعاينة أحد المنازل المدمرة وعدد من الخيام المحترقة بشكل كامل فى قرية باريشا، بعد العملية الأمريكية الخاصة التى استهدفت فى وقت سابق اليوم البغدادى فى محافظة إدلب السورية.



كانت وسائل إعلام أمريكية قد أوردت فجر اليوم أن البغدادى لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم داعش كان هدفا لعملية عسكرية سرية فى محافظة إدلب.