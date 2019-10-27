شكرا لقرائتكم خبر عن محاكمة راجح.. صورة شهادة ميلاد المتهم الرئيسى فى قضية "شهيد الشهامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 صورة شهادة ميلاد محمد راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الشهامة، والتى قدمها محاميه اليوم عقب الشكوك فى تاريخ ميلاده.

وجاء فى شهادة الميلاد أن المتهم محمد أشرف راجح من مواليد 11/11/2001، بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية.

وبدأت منذ قليل محكمة جنايات الطفل " الأحداث " بمجمع المحاكم بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى سماع الشهود ومن بينهم العقيد محمد داود مفتش المباحث ، الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز تلا، وخمس أشخاص آخرين لسماع أقوالهم فى القضية،وسط حضور محامى المجنى عليه والمتهمين، ووسط حراسات أمنية مشددة .

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كما قدمت محامى الى المحكمة المتهمين الأوراق الرسمية التى تثبت سن المتهمين.

وشهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حالة من الاستنفار الأمنى وذلك لتأمين ثانى جلسات المتهمين بقتل محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "، بمجمع محاكم شبين الكوم والمتهم محمد أشرف عبد الغنى راجح وثلثة آخرين محبوسين لاتهامهم بقتل المجنى عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد والقضية المعروف إعلاميًا بـ "ضحية الشهامة "،حيث تمركزت قوات الأمن والمباحث أمام مجمع المحاكم ،وذلك خوفا مما قام به بعض مثير الشغب بأحداث حالة من الفوضى أثناء حضورهم أولى الجلسات الأحد الماضى ،وتم إلقاء القبض على مايقرب من 110 شخص من مثير الشغب وتبين أن بينهم 22 شخص ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية.