شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مصر تقدمت 17 مركزا جديدا فى حصول المواطن على الطاقة الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن البنك الدولى أعلن فى تقريره السنوى أن مصر تقدمت 17 مركزا فى حصول المواطن على الطاقة الكهربائية فى الترتيب العالمى، موكداً أن مصر كانت فى المركز الـ96 العام الماضى.

وأضاف حمزة لـ"الخليج 365"، أنه وفقا لتقرير البنك الدولى لعام 2019 أصبحت فى فى الترتيب الـ77 عالمياً من حيث نسبة حصول المواطن على الكهرباء، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تستمر فى الصعود فى الترتيب العالمى للطاقة نتيجة التطور المستمر فى قطاع الكهرباء.

وأشار حمزة، إلى أن تقدم مصر فى الترتيب العالمى يرجع إلى الأهتمام الذى توليه القيادة السياسية لقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن التوسع فى انتاج و توليد الكهرباء بالإضافة إلى تنويع مصادر الطاقة كان لها أثر كبير فى هذا التقدم العالمى.