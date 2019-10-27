شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تسلم 376 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة براتب 1200 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم وزير القوى العاملة، اليوم الأحد، 376 عقد عمل لذوى الاحتياجات الخاصة بديوان عام الوزارة، مقدمة من 13 بنك وشركة ومصنع، وفرتها منطقة شرق قوى عاملة التابعة لمديرية القوى العاملة بالقاهرة، فى إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وأطمأن الوزير بنفسه على المرتبات التى تبدأ من 1200 جنيه، ووجدها فى إطار الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، مما أعطى حافزاً كبيراً، ودفعًة كبرى أدت لاستنفار كافة الوزارات والجهات، فأطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، فضلا عن المبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس السيسى لرعاية هذه الفئة لتوفير "حياة كريمة" وفرص عمل لائقة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا.

ووعد الوزير أن تكون هذه هى بداية لن تتوقف، نحو انطلاقة لبذل المزيد من الاهتمام بذوى القدرات الخاصة من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع القدرات العملية لهذه الفئة كى يكونوا لبنة صالحة فى بناء الاقتصاد القومى، ورفع شأن الدولة المصرية، داعيا الشركات والبنوك والمصانع التى وفرت فرص العمل لهذه الفئة بالاهتمام بتدريبهم، وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدى والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

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وقال وزير القوى العاملة: إن الدولة المصرية تستهدف إنشاء 15 ألفا و300 مشروع، بتكلفة تصل إلى 4 تريليونات جنيه، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تأتى فى مصلحة المواطن أولاً، باعتبارها ستوفر فرص عمل بنسبة كبيرة، موجها رسالة للحضور، أعرب فيها عن أمله فى الاستمرار بهذا الجهد لخفض معدل البطالة، الذى وصل إلى 7.5% من قوة العمل خلال الربع الثانى من العام الحالى، مقابل 8.1% فى الربع الأول من نفس العام، بعد أن كان قد وصل إلى 13.2%، خلال الربع الأول "يناير- مارس" لعام 2013.

وقدم الوزير تحية لشهداء ومصابى الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، قالت فيها "تحية عطرة وأسمى معانى العرفان لشهداء الوطن"، أغلى ما أنجبت مصر، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبنائها من الشهداء الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعا عن استقراره والوقوف يدا واحده لمواجهة قوى التطرف والارهاب، مطالبا الحضور بتقديم كل التضحيات لتبقى رأيه مصر عالية، فى مصف الدول المتقدمة .

وأهدت هدى المهدى منسق عام الجمهورية عن متحدى الاعاقة درع الجمهورية لوزير القوى العاملة، تقديراً لجهود الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات فى توفير فرص عمل لائقة لذوى القدرات الخاصة .

ومنح الوزير شهادات تقدير لممثلى البنوك والشركات والمصنع التى وفرت فرص العمل لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة، مقدمًا لهم أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، مؤكدا أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوى القدرات الخاصة، مشيرًا إلى أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات، وذلك بحضور خالد المصرى وكيل أول مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ومسئولى المديرية، فضلا عن فريق العمل من مكتب شرق مدينة نصر الذى وفر فرص العمل .