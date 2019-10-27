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استخراج بطاقات الرقم القومى مجاناً لذوى الإعاقة البصرية ..صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدداً من ذوى الإعاقة البصرية على إدارات وأقسام قطاع الأحوال المدنية، وتم إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى والأوراق الثبوتية لـ 192 حالة، وتيسير وتسهيل إجراءات الحصول على كافة الخدمات المقدمة لهم، فى ضوء توجيهات وزير الداخلية بالموافقة على إستخراج الأوراق الثبوتية لذوى الإعاقة البصرية (مجاناً) بكافة الإدارات والأقسام على مستوى الجمهورية، ولمدة إسبوع، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوى بـ"اليوم العالمى للمكفوفين ، والعصا البيضاء".

 

ولقيت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.

 

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جاء ذلك فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، وإهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والإجتماعى فى هذا المجال.

 

 

استخراج بطاقة
استخراج بطاقة

تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة
تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة

جانب من استخراج بطاقات الرقم القومي
جانب من استخراج بطاقات الرقم القومي

مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة
مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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