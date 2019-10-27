- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج بطاقات الرقم القومى مجاناً لذوى الإعاقة البصرية ..صور والان مع تفاصيل الخبر
ولقيت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبل تلك الحالات، الذين أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والاجتماعى.
جاء ذلك فى ضوء سياسة وزارة الداخلية الرامية إلى تعظيم أُطر التواصل مع مختلف شرائح المجتمع، وإعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان ، وإهتمامها بتعظيم دورها الإنسانى والإجتماعى فى هذا المجال.
استخراج بطاقة
تصوير ذوي الاحتياجات الخاصة
جانب من استخراج بطاقات الرقم القومي
مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة
كانت هذه تفاصيل خبر استخراج بطاقات الرقم القومى مجاناً لذوى الإعاقة البصرية ..صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.