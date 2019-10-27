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شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حاشدة بإندونيسيا تحت شعار "شكراً يا أزهر" باليوم الوطنى للمعاهد الدينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رؤساء المعاهد الدينية فى محافظة نوساتنجارا الغربية بإندونيسيا أن الأزهر الشريف هو منارة الوسطية فضيلة الدكتور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر فى قضايا العالم الإسلامى المعاصر.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم الوطنى للمعاهد الدينية باندونيسيا مؤكدين على أهمية دور المنظمة العالمية لخريجى الأزهر وفروعها المنتشرة حول العالم وجهودها فى لم شمل أبناء الأزهر الشريف وتنظيم صفوفهم فى معركتهم الفكرية ضد الإرهاب والتطرف مدافعين عن الدين الإسلامى المعتدل متحصنين بالفكر والمنهج الأزهرى الوسطى.
وقد قام الآلاف من طلاب المعاهد الدينية بمحافظة نوساتنجارا الغربية برفع لافتات شكر للأزهر الشريف الذى يروى العالم الاسلامى بالعلوم الدينية الصحيحة .
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