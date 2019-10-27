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التعليم تشارك فى مؤتمر حول أحدث التقنيات فى مجال تعليم القراءة والكتابة بالعربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى  مؤتمرSOTA حول أحدث التقنيات المستخدمة فى مجال تعليم القراءة والكتابة والحساب بالعربية فى التعليم الابتدائى، الذى يعقد بمدينة الرباط بالمغرب فى الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الجارى.

ويترأس الوفد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة كما تشارك أيضا الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز المناهج والوسائل التعليمية فى الوفد وبعض قيادات الوزارة.

 الوفد المصرى يشارك بأجندة عمل وسيتم التطرق إلى جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تحسين برامج القراءة والكتابة والحساب لدى طلاب المرحلة الابتدائية فى المدارس الحكومية ودور المعلم فى تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الطلاب وما تم استحداثه من مناهج تساهم فى تعليم الطلاب بشكل يحقق متعة التعلم وبالتالى دورها فى القضاء على ضعف القراءة والكتابة والحساب لدى الأطفال منذ نعومة أظافرهم.

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