شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توفد إمامين للعمل بمراكز إسلامية بتنزانيا والبرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة الأوقاف، إيفاد كل من: الشيخ ياسر محمد فهمى عبد العظيم إمام وخطيب بأوقاف بنى سويف للعمل بالمركز الإسلامى المصرى فى تنزانيا والشيخ أحمد عبد الرحمن عبد الواجد إمام وخطيب بأوقاف الجيزة إلى البرازيل، والشيخ أحمد عبد الرحمن عبد الواجد عبد الرحمن إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بمسجد جوندانى – ولاية ساوباولو – البرازيل.

واعتمدت وزارة الاوقاف، طباعة الطبعة الأولى من كتاب "خطب المناسبات"، وهو مجموعة مختارة من خطب المناسبات الدينية، حيث يضم الكتاب 30 خطبة تتناول الحديث عن الهجرة النبوية المشرفة والمولد النبوى الشريف، وذكرى الإسراء والمعراج، وتحويل القبلة وشهر رمضان المبارك، وحج بيت الله الحرام، وغيرها من الموضوعات.

Advertisements

وقالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك فى ضوء جهود الوزارة لنشر الفكر الوسطى الصحيح، وحرصًا منها على توفير مادة علمية دقيقة وميسرة للأئمة وغيرهم من المعنيين بالشأن الدينى.