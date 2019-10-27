شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد المعهد القومى للأورام بالتجمع ويوجه بحسن استقبال المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الأحد، زيارة مفاجئة للمعهد القومى للأورام - فرع التجمع الأول، والذى يعد أول مستشفى متخصص فى مصر لعلاج أورام الثدى للسيدات، ومناظير الجهاز الهضمى والمثانة.

وتفقد وزير التعليم العالى أقسام الأشعة، والعلاج الكيماوى، وغرف العمليات، والإفاقة، والكشف، والعيادات الخارجية، كما تابع الوزير سير العمل بالمعهد، مشددا على أهمية الانضباط والالتزام بالحضور المبكر للأطباء للقيام بأداء أعمالهم، موجها بحسن استقبال المرضى، وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد الوزير فى بيان صادر عن وزارة التعليم العالى منذ قليل، على الدور المحورى للمعهد القومى للأورام فى تقديم خدماته لملايين المرضى من مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على أهمية تطوير المستوى التعليمى والطبى بالمعهد، وتقديم خدمة علاجية وصحية عالية الجودة.