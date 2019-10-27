شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: لأول مرة انخفاض أسعار معظم المنتجات الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه لأول مرة يحدث انخفاضا أسعار معظم المنتجات الزراعية فى توقيت واحد بنسبة تتراوح من 10 إلى 30% عن العام الماضى.

وأضاف نقيب الفلاحين، اليوم الأحد، أن أسعار اللحوم الحمراء انخفضت بصورة كبيرة سواء حية أو مذبوحة ووصل سعر كيلو اللحم البقرى للذكور القائم نحو44 جنيه ليصل للمستهلك بـ 80 جنيها، وسجلت أسعار اللبن السائب 14 جنيها، وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء إلى 20 جنيها بالمزرعة ووصل كيلو الدواجن البلدى إلى 29 جنبها ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بـ 30 جنيها وكرتونة البيض الأحمر بـ 33 جنيها، وكرتونة البيض البلدى بـ 40 جنيها، وانخفضت أسعار البلطى لتسجل ما بين 25 إلى 30 جنيها.

وأكد " أبو صدام "، أن اسعار الخضروات والفواكه شهدت انخفاضا كبير فى الأسواق وسجل الليمون البلدى سعرا يتراوح بين 7 و13 جنيها، وسجلت أسعار كيلو الطماطم ما بين 2.5 و5 جنيهات، وكيلو البطاطس من 3.50 إلى 6 جنيهات، والبصل من 2.75 إلى 4.5 جنيه، والكوسة من 4 إلى 7 جنيهات، ووصل سعر الرمان ما بين 3 لـ6 جنيهات، والمانجو البلدى من 5 لـ10 جنيهات، والبلح السمانى من 3 لـ 5 جنيهات، والجوافة من 2 لـ 4 جنيهات، وسجل كيلو البرتقال البلدى سعرا يتراوح ما بين 2 لـ 4 جنيهات.

وأوضح أن أسعار القطن لم يزد القنطار عن 2100 وسعر طن أرز الشعير عريض الحبة 4000 جنيه فيما وصل سعر طن أرز الشعير رفيع الحبة 3500 جنيه، وتابع عبدالرحمن أن الزيادة الوحيدة كانت فى أسعار القمح رغم تسعيره طبقا للأسعار العالمية للموسم الزراعى 2018 - 2019، بفارق 85 جنيها لكل إردب عن موسم 2017-2018، حيث استلمته الحكومه بسعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5 .