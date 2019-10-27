شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تعزيز التبادل التجارى مع بكين وإقامة معارض لسلع ومنتجات المدينتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وفد بلدية بكين الذى يزور القاهرة حالياً برئاسة لى وى رئيس المجلس الشعبى لبلدية بكين وبحضور شياو جيون تشنج نائب سفير الصين بالقاهرة وعدد من أعضاء مجلس النواب فى إطار توطيد العلاقات بين العاصمتين وتفعيل اتفاقية التآخى الموقعة بين القاهرة وبكين عام 1990 .

وأكد المحافظ خلال اللقاء أن زيارة الوفد تعكس عمق العلاقات التى تجمع بين البلدين حكومة وشعبًا منذ عشرات السنين، مشيرا إلى وجود العديد من مجالات الشراكة التي يمكن من خلالها تحقيق التعاون المثمر والبناء بين القاهرة وبكين لتحقيق المصلحة المتبادلة وخلق فرص العمل ونقل الخبرات بين الجانبين مثل الحفاظ على التراث حيث تتميز كل من القاهرة وبكين بتراث حضاري كبير ومتميز فيوجد في بكين أكثر من 7 آلاف بناية قديمة ، كما يوجد بالقاهرة المئات من العمارات والبنايات ذات الطرز الباريسية والإيطالية والبلجيكية النادرة والمتميزة، بالإضافة إلى إقامة المعارض الفنية والثقافية المختلفة ومعارض الحرف البيئية والمشغولات التقليدية للتقريب الثقافى والفنى بين شعبى المدينتين، ويمكن ذلك من خلال تنظيم احتفالية العام القادم بمناسبة مرور 30 عام على توقيع اتفاقية التآخى بين المدينتين .

وأكد المحافظ أهمية التعاون فى مجال التعليم حيث تعد بكين مركز كبير للعلوم والتكنولوجيا في الصين حيث يوجد بها أكثر من 200 جامعة ومعهد للبحوث العلمية في مختلف التخصصات وذلك من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية للمرحلة الثانوية والمعاهد الفنية والتقنية بالقاهرة ، وتدريب المدرسين المتخصصين على تدريس هذا النوع من التعليم وتوفير منح للطلاب والمدرسين للتدريب فى بكين على أحدث الاساليب .

وأضاف المحافظ أنه يمكن التعاون بين المدينتين فى مجال تعزيز التبادل التجاري بإقامة معارض لسلع ومنتجات المدينتين ، والاستفادة من الخبرة الصينية في مجال النقل والمواصلات، حيث تتعاون القاهرة مع جميع الشركاء لتطوير أسطول حافلات النقل الجماعي حيث أنه منذ انضمام محافظة القاهرة إلى مبادرة المدن الخضراء فإنها تبحث عن إمكانية الحصول على حافلات تعمل بالكهرباء أو الكهرباء والوقود معاً وذلك لحماية البيئة من التلوث .

كما أعرب المحافظ عن سعادته لحضور عدد من أعضاء مجلس النواب هذا الاجتماع لكي يبحث الجانبان سبل تحقيق التعاون البرلماني المشترك وتبادل الوفود البرلمانية بين القاهرة وبكين .

وأكد لي وي رئيس المجلس الشعبي لبلدية بكين على سعادته بحفاوة الاستقبال التي لمسها منذ وصوله للقاهرة مستعرضاً أهم الانشطة الاقتصادية بمدينة بكين، وأبرز المشكلات التى تواجهها كالزيادة السكانية ومشكلة النقل والتلوث وسبل التغلب عليها .

كما تناول لى وى أوجه التعاون بين الجانبين فى المجال الثقافى والحفاظ على التراث وترميم المبانى الأثرية وتبادل الوفود السياحية بين المدينتين .

شهد الاجتماع اللواء محمد حنفى، السكرتير العام، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم ، واللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام وعدد من أعضاء مجلس النواب .

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