شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناقش مع سفير استونيا الاستثمار بالموانئ والسكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة النقل سفير استونيا بالقاهرة ميكو هالجاس لبحث التعاون في مجال النقل البحري والسكك الحديدية وأعمال البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الموانئ البحرية والاستفادة بتقدم استونيا من الدول المتقدمة فى هذا المجال.

وأشار السفير الاستونى إلى رغبة الشركات الاستونية فى التعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل خاصة أن المناخ الاستثمارى فى مصر مناخ واعد وأن قطاع النقل فى مصر شهد تطورا كبيرا فى كل مجالاته خلال السنوات الماضية.

وأكد وزارة النقل أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال النقل التى يمكن أن تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين كما أن الشركات المصرية المتخصصة فى مجال الطرق والكبارى، التى نفذت مشروعات عملاقة فى مصر من الممكن أن تتعاون مع الجانب الاستونى فى هذا المجال

واتفق الجانبان على أن يلتقى الجانب الاستونى مع المختصين فى السكك الحديدية والنقل البحرى فى وزارة النقل المصرى لتحديد أوجه التعاون المشترك حسب أولويات واحتياجات وزارة النقل.