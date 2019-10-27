شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: محاولات داعش لإحياء فكرة الأندلس بنشره فيديوهات باللغة الأسبانية فاشلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرصد الأزهر أن توجّه تنظيم داعش إلى إدراج الإسبانية بشكل ثابت فى لغة "الحرب الإعلامية" هى حقيقة يجب أخذها فى الاعتبار عند تقييم التهديدات الإرهابية الأخيرة، وهو ما يعنى اهتمامه بالعالم الناطق بالإسبانية ربما لمبررات تاريخية يهدف من ورائها إلى إطلاق صوت الماضى وإثارة عاطفة أتباعه.

وتابع المرصد فى تقرير له: والأمر الآخر أن هذا التكرار المتقارب خلال أسبوع واحد يؤكد سعيه إلى تأكيد فكرة الاسترداد، ليمرر فكرة إصراره على الأندلس مرة تلو الأخرى ويشدد على أهميتها بالنسبة له؛ وهو أمر انكشف زيفه سلفًا.

وشدد مرصد الأزهر على أن استراتيجية داعش من خلال التهديد أصبحت ورقة لا قيمة لها على الإطلاق؛ لا سيما بعد ما انكشف زيف ما يدعيه هذا التنظيم.

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الحديد بالذكر انه في إطار منهجيته الترهيبية التي يمارسها تنظيم داعش الإرهابي، نشر التنظيم أربعة فيديوهات تهديد مصحوبة بترجمة إلى الإسبانية وذلك خلال الأسبوع الماضي.

تهدف هذه التسجيلات إلى الوصول إلى أتباع التنظيم ممن لا يجيدون العربية في البلدان المتحدثة بالإسبانية وتمرير هذه الرسائل إلى غير أنصارهم بهدف استقطاب عناصر جديدة.

كان آخر هذه الفيديوهات، فيديو يحمل دعوة لكل المسلمين لينضموا إلى ما يسمونه بــ"القافلة المضيئة"، حيث وجه التنظيم من يشاهدون هذه الفيديوهات الانضمام له من أجل القتال في "الحرب التي بدأت بالفعل"- على حد قول التنظيم في رسائله.