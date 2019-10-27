شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يتفقد عدداً من المعاهد بالقاهرة ويوجه بضرورة منع التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الأحد، زيارات مفاجئة لكل من معهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة، ومعهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلى، والمعهد العالى للحاسبات ونظم المعلومات الإدارية؛ وذلك بهدف الاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمعاهد الحكومية والخاصة التابعة للوزارة.

وبحسب بيان صادر منذ قليل عن وزارة التعليم العالى، شدد الوزير خلال الزيارة، على ضرورة تزويد المعاهد بأحدث الإمكانيات، وتوفير كل ما يلزم لتسهيل العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، وتذليل الصعوبات التى تواجههم، مطالبا بضرورة تجهيز قاعات المحاضرات بأحدث الأجهزة، وتطوير المعامل، وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتفقد وزير التعليم العالى، المدرجات وقاعات الدراسة؛ للاطمئنان على انتظام سير المحاضرات، واستمع لآراء الطلاب وانطباعاتهم حول العام الدراسى الجديد، ومستوى الخدمة التعليمية التي تقدم لهم داخل تلك المعاهد.

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وشدد الوزير، أيضا على ضرورة منع التدخين داخل المعاهد، مطالبا القائمين على إدارة المعاهد بتذليل كافة العقبات التى قد تعوق سير العملية التعليمية للطلاب.

وخلال تلك الزيارات حث الوزير الطلاب على أهمية التحصيل العلمى والارتقاء بقدراتهم؛ للتمكن من الحصول على فرص عمل مناسبة لهم بعد تخرجهم، مطالبًا بالتواصل مع الوزارة، من خلال قطاع التعليم بالوزارة المشرف على المعاهد العالية، لإبداء مقترحاتهم بشأن الارتقاء بأداء العملية التعليمية.

كما شدد الوزير، على استمرارية متابعته وزياراته الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد والجامعات خلال الأيام المقبلة؛ للوقوف على مستوى الخدمة التعليمية.

كما اطمأنَّ الوزير على وجود خطة بتلك المعاهد لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة، والتزام المعاهد بها، وذلك خلال تفقده للمسارح والملاعب الرياضية، مؤكدًا على دور هذه الأنشطة فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وتعزيز القيم الإيجابية لديهم.