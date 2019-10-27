شكرا لقرائتكم خبر عن عميد فنون جميلة جامعة حلوان: لا يوجد بالعالم ما يسمى بالتعيين الدائم للمعيدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد كلية فنون بجامعة حلوان، إن نظام التعيين فى الجامعات للمعيدين وأعضاء الهيئة المعاونة، وفقا لمشروع قانون المجلس الأعلى للجامعات، الذى يقضى بأن يكون التعيين بموجب عقد يجدد كل 3 سنوات، أمر موجود ومطبق فى جميع دول العالم.

وأضاف هنو، لـ"الخليج 365" أن هذا النظام معمول به ولا يوجد ما يسمى بالتعيين الدائم فى الجامعات، حيث أن التعيين يكون بناء على الأبحاث العلمية، حتى فيما يخص الأساتذة فى الجامعات.

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ولفت عميد كلية فنون بجامعة حلوان، إلى أن هناك بعض المعيدين وأساتذة الجامعات يستغرقون ما يقرب من 15 سنة للحصول على الدرجة العلمية فى الماجستير والدكتوراه، فى حين أن اتمام الرسالة العلمية بالعالم كله يستغرق 4 سنوات فقط.

وأوضح الدكتور أحمد هنو، أن النظام الحالى يعتبر مكلف للدولة، خاصة وأن بعض المعيدين وأعضاء الهيئة المعاونة يتركون التدريس بالجامعة مع حفظ وظيفة وبالتالى يعدوا عمالة متوقفة، كما أنه يؤثر على المنظومة التعليمية حيث أن الجامعة غير قادرة على تعيين مدرسين جدد نظرا لشغل درجاتهم.

وأكد عميد كلية الفنون بجامعة حلوان، أن هذا النظام المطروح بمقترح المجلس الأعلى للجامعات مطبق فى الجامعات الخاصة ، متسائلا ما المانع من تطبيقه على الجامعات الحكومية ؟!.