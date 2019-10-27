شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: قوافل بيطرية علاجية للماشية لمواجهة الأمراض الوبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى معهد بحوث التناسليات الحيوانية بالاشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات الحيوانية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطرى، وصندوق التأمين على الماشية، استمرارها بعمل قوافل بيطرية تنموية علاجية وإرشادية الممولة من برنامج التنمية الزراعية بجميع المحافظات .

وقال تقرير بحوث التناسليات الحيوانية، إن آخر قافلة تمت بمحافظة قنا وكان نشاط القافلة فحص تناسلى وسونار وجراحة وباطنة والأمراض التناسلية وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وتحصينات غير سيادية وفحص للأمراض الوبائية والمعدية وفحص معملى للعينات الممثلة، لكافة المشاكل الحقلية، وعمل ندوة إرشادية عن الأمراض الوافدة من الجنوب.

وأضاف التقرير، أنه تم عمل دورة تدريبية للأطباء البيطريين بمديرية قنا، وعمل ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين، فى عدة مراكز منها مركز قوص فرية حجازة، مركز قفت قرية البراهمة، مركز قنا القناوى، مركز قنا قرية المعنا، ومركز دشنا قرية الشيخ على، مركز نجع حمادى، موضحا أن القافلة شملت مزارع الإنتاج الحيوانى التابعة للمحافظة.