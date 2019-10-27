الثلاثاء.. برنامج تفاعلي للأطفال للتعريف بعميد الأدب العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة برنامجا تفاعليا خاصا بطلاب المدارس لاحياء الذكرى 46 لرحيل عميد الأدب العربى طه حسين بالمتحف الذى يحمل اسمه بمنطقة الهرم والتابع لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور على مدار ثلاثة أيام متتاليه تبدأ من بعد غد الثلاثاء .

وذكرت وزارة الثقافة - فى بيان لها اليوم الأحد - أن البرنامج يأتى ضمن جهود الثقافة المصرية لتنفيذ استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة برموز وأعلام الوطن باعتبار أن إلقاء الضوء على العظماء يتيح الفرصة للنشء والشباب لاستلهام نماذج للنجاح ويبرز الدور الهام للقوى الناعمة فى بناء الانسان وتشكيل وعى المجتمع.

من جانبه، قال رئيس قطاع الفنون التشكيلية إن البرنامج تم تنظيمه بالتعاون مع المركز القومى لثقافة الطفل برئاسة محمد عبد المنصف حافظ ويأتى فى إطار التعاون المستمر بين مختلف قطاعات وهيئات وزارة الثقافة .

بدوره، قال الدكتور محمد عبد الغني مدير متحف طه حسين إن البرنامج يشمل جوانب تربوية وتثقيفية وفنية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة التى تسهم فى تكوين شخصية الطفل منها ورش عمل فنية ، حكي إلى جانب فعاليات تسعى إلى صقل المواهب وتنمية الاهتمامات الثقافية والفنية .