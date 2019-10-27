القبض على المتهمين بسرقة سيارة محملة بمستحضرات تجميل في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على عاطلين سرقوا سيارة محملة بمستحضرات تجميل بالمرج.
أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المرج بمنطقة مؤسسة الزكاة دائرة القسم اشتبه في سيارة نقل "بيضاء اللون" وباستيقافها وفحص مستقليها تبين أنهما "نبيل.ا"، 38 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا أخرهم 2688 لسنة 2013م الشرابية "سلاح بدون ترخيص"، "فهد.ن"، 35 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص " وتبين أن السيارة تحمل لوحات معدنية أرقام ن ل ب 146 " نقل "ماركة شيفرولية بيضاء اللون ، وعُثر بداخلها على كميات كبيرة من مستحضرات التجميل تقدر بمبلغ 480 ألف جنيه، 7 مفتاح مصطنع، مبرد حديدي.
بمناقشتهما اعترفا بسرقة السيارة وما تحويه من مستحضرات تجميل من أمام أحد المخازن بالمنطقة الصناعية، دائرة قسم شرطة السلام أول بأسلوب "المفتاح المصطنع".
أمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين أنه يدعى "حجازي.ر"، 52 سنة، سائق باستدعائه تعرف على السيارة والمضبوطات المستولى عليها واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه كان في سبيله للإبلاغ.
جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة للتحقيق.
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