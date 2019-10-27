ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش روسي وكمية من الحشيش بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بحوزة عاطل بالمطرية.

تفاصيل الواقعة بدأت حال مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية بمنطقة عرب الحصن دائرة القسم تمكنوا من ضبط " محمد.ا"، 31 سنة، عاطل، 30 شارع بدوي مخلوف، عرب الحصن دائرة القسم وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 500 جرام وسلاح ناري " فرد روسي عيار 7.62 × 39مم، وطلقتين من ذات العيار ومبلغ مالي 14 ألف جنيه وهاتفي محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارته الغير مشروعة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه المؤثم والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه.

جرى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.