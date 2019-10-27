تأجيل دعوى غلق المواقع والقنوات الشيعية لـ 8 ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة، لجلسة 8 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 1965 لسنة 71 ق، رئيس الوزراء وآخرين.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها موقع النفيس.
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