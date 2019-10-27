أوهمته بممارسة الرذيلة.. تجديد حبس فتاة استدرجت شاب واستولت على سيارته وسلاح بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الأحد، تجديد حبس فتاة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بسرقة سيارة وسلاح ناري، من شاب، بعدما أوهمته المتهمة بممارسة الرذيلة بالشيخ زايد.

البداية بتلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغًا من شخص اتهم فيه ربة منزل بسرقة سيارته الملاكي، بالإضافة إلى سلاح ناري مرخص.

وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرف على المتهمة، وأوهمته بموافقتها على ممارسة الرذيلة معه، ثم وضعت له أقراص منومة، وعقب وصولها لمسكنه، استولت على سيارته التي كانت تحتوي على سلاح ناري مرخص، إلا أن السيارة تعطلت، مما دفعها لتركها، والاستيلاء على السلاح.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن السلاح المسروق، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.