ضبط مسجل خطر هارب من 41 سنة سجن بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على مسجل خطر هارب من أحكام بالسجن لمدة 41 سنة وبحوزته 750 جرام حشيش بالتجمع الخامس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة بتمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط "أحمد.ع"، 47 سنة، عاطل، مسجل خطر، سبق اتهامه في 5 قضايا أخرهم 27128 لسنة 2007 الزقازيق-شرقية "مخدرات" مطلوب التنفيذ عليه في 14126/688 لسنة 2018م طنطا-غربية" مخدرات" والمقضي فيها بالسجن المؤبد، والقضية رقم 82/9 لسنة 2017م المحلة ثان / غربية " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 15 سنة، 2 حكم حبس جزئي" تبديد، شيك" بإجمالي حبس سنة و6 أشهر، حال استقلاله السيارة رقم أ ج ص 2358 ماركة سوبارو بيضاء اللون " ملك زوجته وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 750 جرام، 50 ألف جنيه، سلاح أبيض "مطواة"، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.