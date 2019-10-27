محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل بحوزته 5 كيلو فودو بمدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط "حسين.م"، 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين أخرهما 63352 لسنة 2017م مدينة نصر أول "مخدرات" حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من الفودو المخدر وزنت 5 كيلو جرام، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.