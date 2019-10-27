القبض على المتهمين بقتل صاحب محل وإصابة آخر بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تفاصيل القبض على للمتهمين بقتل صاحب محل وإصابة آخر بدائرة قسم شرطة بدر إثر إطلاق أعيرة نارية عليه لوجود خصومة ثأرية مع آخرين.

تلقي قسم شرطة بدر بلاغا بإطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص بشارع الزلزال بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء تواجد مستأجر محل طيور كائن بمنطقة البلاغ، متوفي إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وأصل بلدته دائرة مركز شرطة العياط بالجيزة، وعامل طرف الأول مُصاب بطلق ناري بالقدمين، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بالمحل المستأجر للأول، توقفت سيارة يستقلها 3 أشخاص ترجل منها اثنين وأطلقا أعيرة نارية تجاه المحل من طبنجة كانت بحوزة أحدهما واستقلا السيارة ولاذا بالفرار، ونتج عن ذلك الإصابات المشار إليها والتي أودت بحياة الأول.

Advertisements

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مقيمين بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة وذلك إثر خصومة ثأرية بينهما بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط 4 أشخاص وبمواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قاموا باستئجار السيارة (المستخدمة في ارتكاب الواقعة من أحد معارض السيارات) وتوجهوا إلى المجنى عليهم وبحوزتهما أسلحة نارية ثم قاموا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بتخلصهم من الأسلحة النارية والملابس المستخدمة في ارتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى الترع .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .