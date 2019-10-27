أخبار مصر | برلماني يقترح إنشاء مركز صيني عالمي للتبادل التجاري بين القاهرة وبكين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يقترح إنشاء مركز صيني عالمي للتبادل التجاري بين القاهرة وبكين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وفي بداية كلمته رحب "عبد العزيز" بالوفد الصيني وأثنى على العلاقات المصرية الصينية، مقترحا أن يكون هناك شراكة بين الصين ومصر عن طريق بناء مجمعات مصرية صينية في كل المحافظات خاصة الجنوب، إلى جانب إنشاء مركز صيني عالمي لزيادة النشاط التجاري بين البلدين، مطالبا بالاستفادة من خطة الصين المحورية لتقليل الضغط عن العاصمة بكين وتنفيذها في القاهرة.

وأيد نائب دار السلام، المقترحات التي طرحها محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال بالنسبة لمجالات التعاون وأهمها في مجال النقل والتبادل الثقافي والتدريب

من جانبه أشار اللواء خالد عبد العال إلى متانة العلاقات والتشابة في الإرث الثقافي، وأن مدينة بكين من المدن التراثية والشبيهة بالقاهرة من حيث الكثافة السكانة والأصالة، وتحدث عن العلاقة التجارية بين مصر والصين، وأيضا العلاقة والتبادل الثقافي، وفي مجال التدريب وموضوع الشراكة قي النقل.

وفي السياق تحدث رئيس مدينة بكين ورئيس مجلس الشعب بالمدينة، عن عمق العلاقة وانه بالفعل هناك مساعي للشراكة بين بكين والقاهرة في طرح وإنشاء مصنع في القاهرة يشمل الحافلات الغير ملوثة للبيئة بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى إقامة احتفالية كبيرة العام القادم لمرور 30 عام على العلاقة بين بكين والقاهرة.

كما تحدث عن الخطة المحورية لتقليل الضغط على مدينة بكين لازدحامها الشديد لأنها من المدن تتعدى 21 مليون مواطن، حيث أن هناك اقتراح بإخراج الصناعات الصغيرة من هذه المدينة.

شارك النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في لقاء محافظ القاهرة مع وفد صيني برئاسة رئيس مدينة بكين، لبحث التبادل بينهما في مختلف المجالات.

وأشار النائب خالد عبد العزيز إلى أن الوفد الصيني طلب الاستفادة من التجربة المصرية في ترميم الأثار وأن لديهم أكثر من 5 مليون مبنى أثري لأن التجربة المصرية في ترميم الآثار ناجحة جدا.