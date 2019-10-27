أخبار مصر | استكمالا لزياراتها.. انطلاق وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى محافظات الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استكمالا لزياراتها.. انطلاق وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى محافظات الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق وفد برلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، صباح اليوم الأحد، لتفقد أحد السجون بمحافظات الصعيد، وتعد هذه الزيارة الثانية للجنة خلال دور الانعقاد الخامس، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلى السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كل من النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف.

وغادر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد برلماني، متوجها إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.

وتأتي الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني – البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.