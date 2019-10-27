أخبار مصر | استكمالا لزياراتها.. انطلاق وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى محافظات الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استكمالا لزياراتها.. انطلاق وفد لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان إلى محافظات الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاء عابد، كل من النائبة مارجريت عازر، وكيل اللجنة، والنائب نبيل بولس، واللواء مجدي سيف، والنائب علاء العمدة، والنائب أحمد يوسف.
وغادر الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأحد، على رأس وفد برلماني، متوجها إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية في زيارة رسمية.
وتأتي الزيارة في ضوء التحركات المصرية الفاعلة في عمقها الإفريقي على الصعيدين الحكومي والبرلماني، رغبة في العمل على دفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب، ولا سيما على المستوى البرلماني، في ظل توجه الدولة المصرية نحو تعزيز العلاقات على مستوى القارة الأفريقية بشكل عام على جميع المستويات، خاصة في ظل الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.
من المقرر أن تتضمن الزيارة لقاء الدكتور رئيس المجلس والوفد المرافق له، مع كبار المسئولين في جمهورية نيجيريا الاتحادية، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية معها، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات مكافحة الإرهاب وسبل تعزيز برامج التعاون الفني والتعاون البرلماني – البرلماني في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في ضوء الدور النيجيري الرائد في إقليم غرب إفريقيا والقارة الإفريقية.