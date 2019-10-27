أخبار مصر | خبيران في جراحة المخ والأعصاب والمسالك بمستشفى مصر الجديدة والجلاء العسكري

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يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالجلاء، الدكتور سورين نيكولا الديا خبير جراحة المخ والإعصاب بمستشفى روتشيلد لجراحات ومناظير قاع الجمجمة بفرنسا فى الفترة من 15 وحتى 23 نوفمبر القادم.

كما يستضيف مستشفى مصر الجديدة لعائلات ضباط القوات المسلحة، الدكتور منير حنا خبير جراحة المسالك البولية للاطفال بمستشفى كورنيل بنيويورك فى الفترة من 16 وحتى 28 نوفمبر القادم.

وتستقبل اللجان التحضيرية بالمستشفيات حاليا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبراء يوميًا عدا يومى الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.