أخبار مصر | تداول 354 شاحنة و62 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول 354 شاحنة و62 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 354 شاحنة بضائع و62 سيارة بموانئ الهيئة.

ميناء سفاجا:

- يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 141 شاحنة و51 سيارة.



- استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 93 شاحنة و8 سيارة. - استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية2، عزيز اكسبريس وعلى متنهم 93 شاحنة و8 سيارة. ميناء نويبع:

- شهد ميناء نويبع وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 60 شاحنة.



- استقبل الميناء بالامس السفينتين ايلة وبريدج وعلى متنهم 25 شاحنة.



- غادرت السفينة سينا وعلى متنها 35 شاحنة و3 سيارة.