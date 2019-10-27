مصر | حجز محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه لـ3 نوفمبر للحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة عاطلين بتهمة سرقة فتاة بالإكراه لـ3 نوفمبر للحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة عاطلين متهمين بسرقة فتاة بالإكراه في مدينة نصر، لجلسة 3 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار علي الهواري، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.

وأسندت النيابة للمتهمين يحيى زكريا 22 سنة، عاطل، والسيد أحمد 25 سنة، عاطل، تهمة سرقة المجني عليها "أسماء أحمد" بالإكراه بمدينة نصر، بان استوقفاها وأشهرا في وجهها الأسلحة البيضاء، مما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على المسروقات، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء بدون تصريح.