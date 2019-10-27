مصر | بسبب كولدير مياه.. دفن جثة طفل توفى صعقا بالكهربا في المعصرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب كولدير مياه.. دفن جثة طفل توفى صعقا بالكهربا في المعصرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت نيابة حوادث حلوان الكلية، بدفن جثة طفل لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء أثناء شربه للمياه من كولدير، وتسليم الجثة لذويه، وأمرت بتحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة، إخطارًا بوفاة شاب ويدعى "م. ح"، 13 سنة، يعمل بمغسلة سيارات، وعلى الفور انتقل النقيب لؤي أحمد رئيس الدورية، وتبين أن سبب الوفاة ماس كهربائي أدى إلى صعقه وتم نقله إلى المستشفى، وأخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.