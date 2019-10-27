مصر | بـ6 كيلو بانجو. .حبس "ديلر أطفيح" وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ6 كيلو بانجو. .حبس "ديلر أطفيح" وإرسال المضبوطات لـ"المعمل الكيميائي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل يدعى "م.ف" في عقده الثالث من عمره، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة بمنطقة أطفيح وحيازته 6 كيلو بانجو، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.



وكانت بدأت النيابة بجنوب الجيزة، التحقيق مع تاجري المخدرات بمنطقة أطفيح، لاتجاره في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، فيما طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير عنها.