مصر | "الجنايات" تنظر معارضة محامي الإخوان على حكم حبسه بتهمة "سب الزند"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الجنايات" تنظر معارضة محامي الإخوان على حكم حبسه بتهمة "سب الزند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، المعارضة المقدمة من محامي القيادات الإخوانية علي طه على الحكم الصادر ضده بالحبس سنتين بتهمة المستشار أحمد الزند وزير العدل الأسبق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي.

وكانت قد عاقبت الدائرة 17 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المحامي علي طه، بالحبس سنتين، بتهمة سب وقذف المستشار أحمد الزند و2 مستشارين بنادي القضاة.

وجاء في أمر الإحالة فى القضية رقم 50 لسنة 2019، أن علي طه، 44 سنة، محام، قذف علنا المجني عليهم المستشارين أحمد الزند، عبدالله فتحي، محمد عبد الخالق، حال كونهم موظفين عموميين، بأن أسند إليهم حال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 12601 لسنة 2014، جنح الدقي بصفته وكيلا عن المتهم فيها، ارتكابهم لجريمة نصب على قضاة مصر، بأن ردد عبارات "طلب شهادة أحد أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة لبيان جدية ذلك المشروع وإلا يكون الشاكين قد قاموا بالنصب على قضاة مصر وتورطهم في مشروع وهمي" وهي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقابهم بالعقوبات المقررة قانونا لجريمة النصب على النحو المبين بالتحقيقات.

